Biden-Salman Washington ritorna alla linea classica con Riad

"La controparte del presidente è Re Salman e mi aspetto che, al momento opportuno, avrà una conversazione con lui", ha detto Jenn Psaki, portavoce di Joe Biden. L'affermazione non è sfuggita agli osservatori del Medio Oriente, perché è una dichiarazione che sottolinea cambiamenti in corso nelle relazioni sull'asse Washington-Riad, come spiega Valeria Talbot, head del Mena Center dell'Ispi. "C'è un messaggio importante, perché mentre si sottolinea il valore del rapporto tra Stati Uniti e Arabia Saudita, definire Re Salman come interlocutore per Washington s'inquadra in una linea critica annunciata e intrapresa dall'amministrazione Biden", aggiunge Talbot a Formiche.net. Psaki ha sottolineato infatti ...

