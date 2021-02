Biden: negli Stati Uniti ritorno alla normalità entro Natale (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Alice Torri Il ritorno alla normalità? “entro il prossimo Natale, Dio volendo saremo in una situazione molto diversa da ora”: lo ha affermato Joe Biden a proposito della pandemia, partecipando ad un ‘town hall’ sulla Cnn a Milwaukee, in Wisconsin, la prima uscita fuori Washington del neopresidente americano. “Guardate quello che abbiamo ereditato, abbiamo perso un sacco di tempo”, ha aggiunto. Biden ha poi affermato che in America “saranno disponibili 600 milioni di dosi di vaccino entro fine luglio, abbastanza per vaccinare ogni singolo americano”. Casa Bianca annuncia aumento vaccini da inviare a Stati “Grande notizia: l’amministrazione Biden-Harris invierà ogni settimana agli Stati 13,5 ... Leggi su improntaunika (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Alice Torri Il? “il prossimo, Dio volendo saremo in una situazione molto diversa da ora”: lo ha affermato Joea proposito della pandemia, partecipando ad un ‘town hall’ sulla Cnn a Milwaukee, in Wisconsin, la prima uscita fuori Washington del neopresidente americano. “Guardate quello che abbiamo ereditato, abbiamo perso un sacco di tempo”, ha aggiunto.ha poi affermato che in America “saranno disponibili 600 milioni di dosi di vaccinofine luglio, abbastanza per vaccinare ogni singolo americano”. Casa Bianca annuncia aumento vaccini da inviare a“Grande notizia: l’amministrazione-Harris invierà ogni settimana agli13,5 ...

