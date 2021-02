Biathlon, individuale maschile Mondiali Pokljuka 2021. Per le medaglie serve la perfezione al tiro. Gli azzurri ci provano! (Di mercoledì 17 febbraio 2021) I Mondiali di Pokljuka 2021 sono arrivati al proprio giro di boa e, a partire dalla giornata odierna, entrano nella propria seconda metà. A partire dalle ore 14.30 del 17 febbraio si assegna il XLVIII titolo iridato maschile dell’individuale, unico format inserito nel programma di Mondiale, la cui edizione inaugurale si è disputata nel lontano 1958. STAGIONE 2020-2021Nella stagione in corso si sono disputate 2 individuali in cui si sono imposti due atleti diversi e sono complessivamente saliti sul podio cinque differenti uomini. Il 28 novembre a Kontiolahti si è affermato Sturla Holm Lægreid davanti a Johannes Bø ed Erik Lesser. Il 22 gennaio ad Anterselva invece ha primeggiato Alexander Loginov, precedendo Sturla Holm Lægreid e Quentin Fillon Maillet. Dunque sinora sul podio delle ... Leggi su oasport (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Idisono arrivati al proprio giro di boa e, a partire dalla giornata odierna, entrano nella propria seconda metà. A partire dalle ore 14.30 del 17 febbraio si assegna il XLVIII titolo iridatodell’, unico format inserito nel programma di Mondiale, la cui edizione inaugurale si è disputata nel lontano 1958. STAGIONE 2020-Nella stagione in corso si sono disputate 2 individuali in cui si sono imposti due atleti diversi e sono complessivamente saliti sul podio cinque differenti uomini. Il 28 novembre a Kontiolahti si è affermato Sturla Holm Lægreid davanti a Johannes Bø ed Erik Lesser. Il 22 gennaio ad Anterselva invece ha primeggiato Alexander Loginov, precedendo Sturla Holm Lægreid e Quentin Fillon Maillet. Dunque sinora sul podio delle ...

SkySport : ULTIM'ORA BIATHLON MONDIALI, DOROTHEA WIERER 9^ nella gara individuale L'azzurra vince la Coppa del Mondo di specia… - Coninews : Una nuova sfera di cristallo per Doro! ?? Con la nona piazza ottenuta nell'individuale dei Mondiali di… - giomalago : La #Wierer mette in bacheca la 4ª Coppa del Mondo di specialità in carriera: decisivi, nell'individuale, i punti ot… - zazoomblog : 5.15 LIVE Biathlon Individuale 20 km Mondiali in DIRETTA: gara imprevedibile Lukas Hofer mina vagante - #Biathlon… - palectric : RT @Coninews: Una nuova sfera di cristallo per Doro! ?? Con la nona piazza ottenuta nell'individuale dei Mondiali di #Pokljuka2021, Dorothe… -