Biathlon | IBU Cup Brezno-Osrblie II 2021 | vince Porshnev | Romanin miglior azzurro | 5°

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Nella 15 km short individual maschile della IBU Cup diII, in Slovacchia, si impone il russo Nikita, chiudendo oggi in 39’22?2, davanti al tedesco Justus Strelow, secondo a 13?6, ed al norvegese Endre Stroemsheim, terzo a 15?7. Tra gli azzurri bene Nicola, quinto a 24?9, mentre terminano 42° Patrick Braunhofer a 3’33?8, 47° Daniele Cappellari a 3’46?8, 56° Jan Kuppelwieser a 4’22?9, 58° Giuseppe Montello a 4’32?7, 59° Serio Zini a 4’33?3. L’IBU Cup proseguirà nella stessa località con staffette di genere (domani), sprint (sabato) e pursuit (domenica), prima del gran finale in Val Ridanna a metà marzo. IBU CUP SHORT INDIVIDUAL MASCHILE 18 FEBBRAIO 1Nikita RUS RUSSIA 0+0+0+0 0 39:22.2 2 STRELOW Justus GER GERMANY 0+1+0+0 1 +13.6 3 STROEMSHEIM Endre NOR NORWAY ...

FondoItalia : Biathlon - IBU Cup, doppietta tedesca nella short individuale; bene Comola, è ottava - MirkoEfoglia : Risultati??:Biathlon??Mondiali Individuale (F) Pokljuka???? 1°Marketa DAVIDOVA???? 2°Hanna OEBERG???? 3°Ingrid Landmark TA… - MirkoEfoglia : Risultati??:Biathlon??Mondiali 10km inseguimento (F)???? 1°ECKHOFF Tiril???? 2°HAUSER Lisa Theresa???? 3°CHEVALIER-BOUCHET… - FondoItalia : Biathlon - Ibu Cup: Vanessa Voigt concede il bis nell'inseguimento di Brezno Osbrlie, ottava Stina Nilsson - zazoomblog : Biathlon Philipp Nawrath si prende in rimonta l’inseguimento di IBU Cup a Brezno Osrblie. Ottima rimonta di Cappell… -

Ultime Notizie dalla rete : Biathlon IBU

FondoItalia.it

L'azienda, infatti, sarà anche quest'anno premium sponsor della BMWWorld Cup e dei Campionati mondiali di, che si svolgeranno dal 10 al 21 febbraio a Pokljuka, in Slovenia. Hörmann ...... a complicare non di poco le cose alla tanto sospirata partenza della Coppa Italia disi è ...queste competizioni hanno per i giovani in una stagione nella quale è già stata cancellata l'...Nella 15 km short individual maschile della IBU Cup di Brezno-Osrblie II, in Slovacchia, si impone il russo Nikita Porshnev, chiudendo oggi in 39'22"2, davanti al tedesco Justus Strelow, secondo a 13" ...Nella 12.5 km short individual femminile della IBU Cup di Brezno-Osrblie II, in Slovacchia, si impone ancora la tedesca Vanessa Voigt, che aveva già vinto sprint e pursuit la scorsa settimana nella st ...