Bestemmie e video hard durante la diretta | salta l’incontro online del Comune

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Un appuntamento molto atteso per i cittadini dei quartieri, annullato in corso d’opera per intrusioni inopportune:e unproiettato propriola. È successotenutosi tramite Google Meet nella serata di mercoledì 17 febbraio, incentrato sul futuro della ex centrale elettrica di via Daste e Spalenga. Si avvicina, infatti, la conclusione dei lavori di riqualificazione dello spazio da oltre 3mila metri quadrati della ex centrale nel quartiere di Celadina. Cinema, attenzione ai temi del sociale, coinvolgimento delle associazioni e delle realtà del territorio, musica, arte contemporanea e molto altro ancora sono i punti di forza del progetto presentato da cinque realtà bergamasche che si sono ...