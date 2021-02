Berlusconi “Il Governo Draghi riunisce l’Italia contro l’emergenza”

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Il presidenteha pronunciato un discorso dettagliato e di alto profilo, che guarda al futuro, che delinea un’Italia capace di rialzarsi e di ripartire. E’ quanto gli avevamo chiesto nell’indicare per primi la necessità di una formula diche riunisseper una grande risposta di fronte al”. Così il presidente di Forza Italia, Silvio. “Quello delineato oggi non è il programma di una maggioranza politica, è un ‘comune denominatorè nel quale si possono ritrovare forze politiche diverse e alternative fra loro.La conferma della vocazione Europea e Atlantica come orizzonte del nostro Paese, l’impegno a una riforma del fisco che comprende la riduzione del carico fiscale e a una riforma burocratica che favorisca l’attività di impresa, gli ...

...per la quale abbiamo chiesto la nascita di questoe per la quale lo sosterremo con impegno e dedizione totale all'interesse del Paese". Così il leader di Forza Italia, Silvio, in ...Stesso aumento di consensi per Forza Italia : gli azzurri di Silviosono quotati al 7,9%. SONDAGGI POLITICI: I DATI SULDRAGHI Nel giorno del voto di fiducia alguidato da ...ROMA (ITALPRESS) – “Il presidente Draghi ha pronunciato un discorso dettagliato e di alto profilo, che guarda al futuro, che delinea un’Italia capace di rialzarsi e di ripartire. E’ quanto gli avevamo ...Berlusconi: “Draghi delinea un’Italia capace di rialzarsi e di ripartire”. Milano - Il leader di Forza Italia: “L'amore per il paese e il senso del dovere sono la stella polare che ha orientato il nos ...