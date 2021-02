Berlusconi a Porta a Porta: 'Mi riconosco in Draghi. Partito centrista con Renzi e Calenda? C'è già Forza Italia' (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi è stato intervistato a Porta a Porta in occasione dei 25 anni della trasmissione di Bruno Vespa in onda su Rai1. 'L'amore per l'Italia ed il senso del ... Leggi su leggo (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il leader diSilvioè stato intervistato ain occasione dei 25 anni della trasmissione di Bruno Vespa in onda su Rai1. 'L'amore per l'ed il senso del ...

fattoquotidiano : Ma non è che Dudù porta sfiga? - laratta_enzo : RT @tempoweb: Il Cavaliere stasera a #portaaporta promuove Draghi: 'Mi riconosco in lui' #Berlusconi #governo #iltempoquotidiano https://t… - GeMa7799 : PORTA A PORTA Berlusconi: mi riconosco in Draghi. Salvini europeista? Ben venga...?? - gianlu_79 : RT @bubinoblog: PORTA A PORTA: PARATA DI OSPITI PER I 25 ANNI DEL TALK DI VESPA, DA MILLY CARLUCCI A SILVIO BERLUSCONI - bubinoblog : PORTA A PORTA: PARATA DI OSPITI PER I 25 ANNI DEL TALK DI VESPA, DA MILLY CARLUCCI A SILVIO BERLUSCONI -