Bergamo | fugge dopo incidente grave | denunciato pirata della strada

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Milano, 17 feb. (Adnkronos) – Deferito dai carabinieriCompagnia di Treviglio () unper i reati di omissione di soccorso e lesioni personali gravissime. Si tratta di un 39enne di Osio Sopra, F.U., pregiudicato, che nella serata del 13 febbraio ha investito con la propria auto un operaio 28enne originario del Gambia che stava percorrendo in bicicletta lastatale Francesca in direzione di Verdello, per recarsi al lavoro presso una ditta di Urgnano.il violento impatto, il conducente del mezzo si era allontanato senza prestare soccorso alla vittima, subito trasportata in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII dicon una frattura cervicale che ha obbligato i sanitari ad un intervento chirurgico ...

Condividi questo articolo:Milano, 17 feb. (Adnkronos) – Deferito dai carabinieri della Compagnia di Treviglio (Bergamo) un pirata della strada per i reati di omissione di soccorso e lesioni personali ...L'incidente nella serata del 13 febbraio. Il ferito operato d'urgenza al Papa Giovanni per una frattura cervicale ...