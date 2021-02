Benevento, Foggia tiene sull’attenti: «Guai a pensare di essere salvi» (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Pasquale Foggia ha parlato della situazione in classifica del Benevento Pasquale Foggi, direttore sportivo del Benevento, ai microfoni di SeiTv ha parlato della situazione in classifica della squadra giallorossa; al momento lontana dalle zone calde. «+9 non significa assolutamente nulla. Stiamo disputando un campionato positivo e il margine di vantaggio è interessante, ma Guai a pensare di aver già raggiunto l’obiettivo perché le insidie sono sempre dietro l’angolo. Non siamo salvi, servirà un grande sforzo da parte di tutti. Abbiamo grandissima fiducia nelle potenzialità del nostro allenatore e di un gruppo che ha meritato la nostra stima. In B hanno battuto record straordinari, numeri che non si registravano da decine e decine di anni. Evidentemente ci sono valori umani, prima ancora ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Pasqualeha parlato della situazione in classifica delPasquale Foggi, direttore sportivo del, ai microfoni di SeiTv ha parlato della situazione in classifica della squadra giallorossa; al momento lontana dalle zone calde. «+9 non significa assolutamente nulla. Stiamo disputando un campionato positivo e il margine di vantaggio è interessante, madi aver già raggiunto l’obiettivo perché le insidie sono sempre dietro l’angolo. Non siamo, servirà un grande sforzo da parte di tutti. Abbiamo grandissima fiducia nelle potenzialità del nostro allenatore e di un gruppo che ha meritato la nostra stima. In B hanno battuto record straordinari, numeri che non si registravano da decine e decine di anni. Evidentemente ci sono valori umani, prima ancora ...

