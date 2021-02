Belen Rodriguez la foto da sirenetta e qualcuno pensa al parto in acqua

Leggi su kronic

(Di mercoledì 17 febbraio 2021)fa parlare di se anche per un semplice scatto sui social, con il quale ha acceso la fantasia degli appassionati di gossip(Instagram)ormai da mesi vive perennemente al centro dell’attenzione dei media. Sin da quando i più attenti ipotizzarono una sua relazione con Antonino Spinalbese l’abbiamo vista comparire su tutte le maggiori riviste che trattano cronache rosa. Furono molti gli scettici inizialmente. Gli haters più incalliti addirittura accusarono la showgirl di essere poco credibile nel frequentare “l’umile” stylist delle celebrità. Lei che da quando mise piede in Italia si era accompagnata solo ai volti celebri del mondo dello spettacolo e dello sport, primo su tutti Fabrizio Corona, secondo loro non poteva ...