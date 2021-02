Beautiful puntate americane | Vinny manipola il test del DNA di Steffy

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Anche stavolta la soap opera statunitensenon si smentisce, continuando a tenerci incollati alla televisione con l’ennesimo colpo di scena:Forrester è incinta e la serie ci ha ormai insegnato che ad ogni gravidanza, il dramma è dietro l’angolo. Dallescopriamo il risultato deldi paternità e chepotrebbe averlo modificato per aiutare il suo amico Thomas a farsi avanti con Hope. Infatti il risultato decreterà Liam padre del bambino die ciò creerà non poco stupore e tensione tra i Forrester, Logan e Spencer.trame, il tradimento di Liam Ma facciamo un passo indietro. Liam dopo aver creduto di vedere Hope e Thomas baciarsi, corre dalla sua ex moglie, ...

Scopriamo le Anticipazioni della soapriguardo le Trame dellein onda dal 22 al 27 febbraio 2021 su Canale 5 , come sempre a partire dalle 13.40 . Ecco il Riassunto di cosa succede : Anticipazioni diper la ..., DOVE SIAMO RIMASTI Nelle ultimedi, Ridge chiede a Brooke di abbracciarlo per un'ultima volta perché vuole ricordarsi di lei e del loro amore così come era nel momento ...Anticipazioni, novità e aggiornamenti di Beautiful e Tempesta d’amore di oggi Mercoledì 17 Febbraio. Bill cerca di far comprare ...Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame di Beautiful del 18 febbraio 2021. Nell’episodio della soap in onda su Canale5, Wyatt ha dei grossi dubbi su Sally soprattutto dopo che lei l'ha chiamato ...