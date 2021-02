Beautiful | anticipazioni 17 febbraio 2021 | Quiin allerta Shauna

(Di mercoledì 17 febbraio 2021)puntata 17con un susseguirsi di emozioni da parte dei protagonisti della soap americana. Un nuovo amore? Ma siamo sicuri che non sia solo distrazione? La passione di Ridge eNuova puntatacon la trama di oggi 17che darà di certo da pensare. Come sempre facciamo un piccolo passo indietro per vedere dove eravamo rimasti. Sappiamo bene che la vicenda della finta morte di Thomas abbia scosso gli animi dei protagonisti della soap americana, in effetti il giovane stilista ancora una volta è riuscito ad attuare qualcosa di sconvolgente. Se il suo piano primario per eliminare Brooke dalla vita del padre voleva la collaborazione di- è bastato il gesto di Hope per attuare l'effetto domino ...

Spread the love16 febbraio: Brooke si confronta con Hope, Ridge rivela tutti i suoi dubbi a Shauna. Ridge (foto Mediaset) Brooke e Ridge sono ormai giunti al punto di rottura. Thomas ha ...Ledida lunedì 22 febbraio a sabato 27 febbraio . La trama della soap di Canale5 svela che Ridge, al momento di firmare i documenti per divorziare da Brooke, avrà un ripensamento.Beautiful, anticipazioni americane: Vinny e Thomas discutono sul test di paternità, i sospetti di Brooke Hope e Liam decideranno di andare in un'altra stanza per parlare in privato e per lasciare soli ...