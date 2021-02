"Basta liti ma il Pd è alternativo alla Lega" dice Zingaretti (Di mercoledì 17 febbraio 2021) AGI - Il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, dice sì al governo e appoggia la linea del 'Basta litì. Ma tiene a sottolineare che "la politica non è finita" e che il Pd resta alternativo alla Lega. In un intervento su Repubblica, Zingaretti dice: "L'Italia è in buone mani. Il governo Draghi rappresenta una grande scommessa" "Il Pd - aggiunge - lo sosterrà con impegno e lealtà, con i suoi contenuti programmatici e con i suoi ideali e valori. Draghi è una grande personalità italiana, europea e internazionale. È rispettato nel mondo politico, così come è riconosciuto dalle grandi forze economiche e imprenditoriali di tutto il mondo. è stato messo a disposizione della Repubblica dal Presidente Mattarella. Che per questo ... Leggi su agi (Di mercoledì 17 febbraio 2021) AGI - Il segretario del Pd, Nicolasì al governo e appoggia la linea del 'litì. Ma tiene a sottolineare che "la poca non è finita" e che il Pd resta. In un intervento su Repubblica,: "L'Italia è in buone mani. Il governo Draghi rappresenta una grande scommessa" "Il Pd - aggiunge - lo sosterrà con impegno e lealtà, con i suoi contenuti programmatici e con i suoi ideali e valori. Draghi è una grande personalità italiana, europea e internazionale. È rispettato nel mondo poco, così come è riconosciuto dalle grandi forze economiche e imprenditoriali di tutto il mondo. è stato messo a disposizione della Repubblica dal Presidente Mattarella. Che per questo ...

