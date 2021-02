Bassetti | “Doppia mascherina a scuola? Gli studenti indossino bene la chirurgica”

Leggi su dire

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) ROMA – “Siamo a un cortocircuito: sulle misure di prevenzione dell’infezione dovrebbero esprimersi i medici e i tecnici, non i presidi delle scuole. Stiamo andando veramente indietro come i gamberi, senza neanche avere domandato”. Risponde così Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, interpellato dall’agenzia Dire in merito ad una circolare diffusa questa mattina dall’Associazione nazionale dei dirigenti pubblici della scuola (Anp) del Lazio, in cui si invitano gli studenti e i docenti ad indossare la doppia mascherina in aula, con l’obiettivo di “limitare ulteriormente i rischi e assicurare le lezioni in presenza nella massima sicurezza”. Bassetti ricorda quindi che “come gruppo di esperti abbiamo suggerito di indossare negli ambienti chiusi le mascherine Ffp2, questo però non riguarda i bambini ma prioritariamente le persone anziane e quelle fragili, che vanno protette maggiormente. Se vestita bene la mascherina chirurgica fondamentalmente ha il ruolo, più che filtrante, di evitare che io trasmetta ad altri. Ed è questo il ruolo che ha anche nelle scuole”.