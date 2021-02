Basket | Qualificazioni Europei 2022 | i 12 dell’Italia per la Macedonia del Nord Michele Vitali e Zanotti out per rotazione

Leggi su oasport

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Meo Sacchetti ha scelto i 12 che faranno parte del rosterdomani contro ladel(palla a due alle 15:30 a Perm, in Russia). Il coach azzurro potrà fare ciò che non gli è stato concesso dalle circostanze a Tallinn: ruotare i giocatori a propria disposizione per poterli testare. Questo il roster italiano per domani: #00 Amedeo Della Valle (1993, 194, G, Buducnost VOLI – Montenegro) #0 Marco Spissu (1995, 184, P, Banco di Sardegna Sassari) #7 Leonardo Candi (1997, 190, G, UNAHOTELS Reggio Emilia) #13 Tommaso Baldasso (1998, 191, P, Fortitudo Lavoropiù Bologna) #16 Amedeo Tessitori (1994, 208, C, Virtus Segafredo Bologna) #17 Giampaolo Ricci (1991, 202, A, Virtus Segafredo Bologna) #18 Matteo Spagnolo (2003, 193, P, Real Madrid – Spagna) #22 Giordano Bortolani (2000, 193, G, Germani Brescia) #24 Filippo Baldi ...