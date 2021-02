Basket: Khimki Mosca nei guai, bloccato il mercato in entrata in Eurolega. Problemi finanziari, stagione a rischio (Di mercoledì 17 febbraio 2021) guai in vista per il Khimki Mosca, già pesantemente provato da una situazione finanziaria non propriamente serena. Ora ci si è messa anche l’Eurolega, il cui Management Control Commission ha deferito il club russo al Finance Panel al fine di monitorare ulteriormente la conformità del club con le regole in tema di stabilità finanziaria della massima competizione continentale. Il motivo del contendere riguarda una presunta violazione per posizioni debitorie scadute, in particolare quelle legate ai pagamenti da corrispondere ai giocatori. Una decisione finale è attesa entro 30 giorni, quando tutto lo scambio delle comunicazioni sarà completo. Nell’attesa, è stato bloccato il mercato in entrata del Khimki, che dunque on ... Leggi su oasport (Di mercoledì 17 febbraio 2021)in vista per il, già pesantemente provato da una situazionea non propriamente serena. Ora ci si è messa anche l’, il cui Management Control Commission ha deferito il club russo al Finance Panel al fine di monitorare ulteriormente la conformità del club con le regole in tema di stabilitàa della massima competizione continentale. Il motivo del contendere riguarda una presunta violazione per posizioni debitorie scadute, in particolare quelle legate ai pagamenti da corrispondere ai giocatori. Una decisione finale è attesa entro 30 giorni, quando tutto lo scambio delle comunicazioni sarà completo. Nell’attesa, è statoilindel, che dunque on ...

