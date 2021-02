Basket, Eurolega 2020-2021: l’Olimpia senza LeDay vuole il bis contro Maccabi (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Torna l’Eurolega 2020-2021 di Basket e torna in campo domano l’AX Armani Exchange Milano. I ragazzi di Ettore Messina ospitano al Forum, con fischio d’inizio alle 20.45, il Maccabi Tel Aviv, con i biancorossi che all’andata hanno battuto gli israeliani per 86-85 al termine di una sfida fantastica e avvincente. Milano deve fare, però, i conti con gli infortuni. La finale di Coppa Italia, che ha regalato all’Olimpia il secondo trofeo stagionale, ha visto infortunarsi Zach LeDay e Messina dovrà rinunciare al forte americano per almeno un paio di settimane. Una bruttissima notizia, visto che LeDay è sicuramente uno dei giocatori più in forma e importanti per Milano in questa prima parte di stagione, con una media di 10,3 punti e 4,7 rimbalzi a partita in ... Leggi su oasport (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Torna l’die torna in campo domano l’AX Armani Exchange Milano. I ragazzi di Ettore Messina ospitano al Forum, con fischio d’inizio alle 20.45, ilTel Aviv, con i biancorossi che all’andata hanno battuto gli israeliani per 86-85 al termine di una sfida fantastica e avvincente. Milano deve fare, però, i conti con gli infortuni. La finale di Coppa Italia, che ha regalato alil secondo trofeo stagionale, ha visto infortunarsi Zache Messina dovrà rinunciare al forte americano per almeno un paio di settimane. Una bruttissima notizia, visto cheè sicuramente uno dei giocatori più in forma e importanti per Milano in questa prima parte di stagione, con una media di 10,3 punti e 4,7 rimbalzi a partita in ...

