Basilicata, vaccini Covid somministrati dalla prossima settimana alle forze dell'ordine (Di mercoledì 17 febbraio 2021) POTENZA - La campagna vaccinale anti - Covid per le forze di Polizia, con il preparato Astrazeneca, 'sarà avviata già a partire dalla fine della prossima settimana' e, 'almeno nella fase iniziale, le ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 17 febbraio 2021) POTENZA - La campagna vaccinale anti -per ledi Polizia, con il preparato Astrazeneca, 'sarà avviata già a partirefine' e, 'almeno nella fase iniziale, le ...

fattoquotidiano : Basilicata, in 8 mesi mai un malato: l’ospedale da campo donato dal Qatar sarà usato per i vaccini. Ora sul flop in… - vaan21418036 : @robersperanza In Basilicata tutto tace dal punto di vista dei vaccini.. - LucaBraia : RT @cronachelucane: BRAIA: 'LEONE NON HA RITENUTO OPPORTUNO RELAZIONARE SUI VACCINI' - Per il capogruppo di Italia Viva 'la Basilicata va a… - LaGazzettaWeb : Basilicata, vaccini Covid somministrati dalla prossima settimana alle forze dell'ordine - CRBasilicata : Vaccini a disabili, @MarioPolese: alle parole ora seguano i fatti -