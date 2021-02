Barcellona PSG | Verratti imprevedibile | ecco perché i blaugrana sono crollati – ANALISI TATTICA

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il clamorosoPSG ha fortemente indirizzato la qualificazione verso la squadra di Pochettino, capace di mettere a nudo i molti difetti deiIl trionfo del PSG in casa dellascia tanti spunti tattici, visto chestati molti i giocatori parigini a disputare una prova sublime. A inizio gara, gli ospiti sembravano soffrire i movimenti di Pedri sul centro-sinistra, che ha usufruito di qualche ricezione di troppo tra le linee. Ilè però presto calato, dimostrandosi a corto sia di idee che di energie. Siviste tante categorie di differenze tra queste due squadre, con il PSG che ha esercitato un dominio sia tecnico che atletico: quando le distanze sidilatate, ilè crollato in modo vistoso, con ...

SkySport : BARCELLONA-PARIS SAINT GERMAIN 1-4 Risultato finale ? ? rig. #Messi (28') ? #Mbappé (32') ? #Mbappé (65') ? #Kean (… - GoalItalia : Mbappé MO-STRUO-SO ?? Il PSG vede i quarti, Barcellona umiliato ?? - GoalItalia : Verratti, Florenzi, Kean: c'è tanta Italia nel PSG che umilia il Barcellona ???? - morame57 : Mbappé ha rievocato gli incubi del Barcellona - la_maledetta : RT @lUltimoUomo: La lista di brutte figure dei blaugrana si è allungata dopo la sconfitta con il PSG, e stavolta i fantasmi hanno preso la… -

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona PSG

Nasser Al - Khelaifi ha commento la super vittoria del suocontro ilNasser Al - Khelaifi, presidente del, ha commentato la super vittoria per 4 - 1 della squadra parigina in casa del. "I ragazzi hanno giocato una partita ......messo in cassaforte la qualificazione a meno di un miracolo sportivo delnel ritorno al Parco dei Principi. Nel corso della partita il vero protagonista è stato Mbappé, la stessa del, ...Il clamoroso Barcellona PSG ha indirizzato la qualificazione verso la squadra di Pochettino, capace di mettere a nudo i molti difetti dei blaugrana ...Due vittorie in trasferta nella prima giornata degli ottavi di Champions League. Barcellona travolto in casa dal PSG.