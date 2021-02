Barcellona-PSG, Neymar ma che fai? Frasi volgari sui social durante il match, ora rischia (Di mercoledì 17 febbraio 2021) “Quel rigore è una barzelletta“, poi la cancellazione. “Gol, ca***“, ancora visibile. La serata sul divano e col telefono in mano di Neymar è stata tutt’altro che banale. Non potendo contribuire in campo, la stella brasiliana del Paris Saint-Germain è rimasto al fianco dei suoi compagni, contro il Barcellona, attraverso i social commentando in maniera volgare alcune fasi del match. Prima la contestazione colorita del rigore concesso ai blaugrana, poi l’esultanza volgare alla rete di Kylian Mbappé. Tale comportamento, però, potrebbe non passare inosservato. Neymar, infatti, dopo le “bravate” di ieri sera potrebbe rischiare una squalifica in Champions per due turni così come previsto dal codice disciplinare Uefa riguardante “insulti o altri comportamenti che violano le regole di condotta ... Leggi su sportface (Di mercoledì 17 febbraio 2021) “Quel rigore è una barzelletta“, poi la cancellazione. “Gol, ca***“, ancora visibile. La serata sul divano e col telefono in mano diè stata tutt’altro che banale. Non potendo contribuire in campo, la stella brasiliana del Paris Saint-Germain è rimasto al fianco dei suoi compagni, contro il, attraverso icommentando in maniera volgare alcune fasi del. Prima la contestazione colorita del rigore concesso ai blaugrana, poi l’esultanza volgare alla rete di Kylian Mbappé. Tale comportamento, però, potrebbe non passare inosservato., infatti, dopo le “bravate” di ieri sera potrebbere una squalifica in Champions per due turni così come previsto dal codice disciplinare Uefa riguardante “insulti o altri comportamenti che violano le regole di condotta ...

