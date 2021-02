Barcellona-Psg, insulti pesanti tra Piquè e Griezmann: cosa si sono detti (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il Barcellona vive l’ennesima serata difficile in Europa di questi anni recenti: scontro durissimo in campo tra Griezmann e Piquè Il Barcellona incassa 4 gol al Camp Nou da parte del Psg e il clima all’interno della squadra non può che essere infuocato. Sport riporta un duro scontro in campo tra Griezmann e Piquè. Piquè – «Fan***o, possesso lungo, accidenti! C***o possesso lungo!». Griezmann – «Vacci piano, Geri, smettila di urlare adesso». Piquè – «Fan***o Grizzi, hai cagato … sulla p …». Griezmann – «La con … de tu madre». Piquè – «No, di tua madre …, tu. Stiamo soffrendo e siamo stati così per cinque minuti». Griezmann – «Non urlare». Piquè – «La p … ma .., stiamo ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Ilvive l’ennesima serata difficile in Europa di questi anni recenti: scontro durissimo in campo traIlincassa 4 gol al Camp Nou da parte del Psg e il clima all’interno della squadra non può che essere infuocato. Sport riporta un duro scontro in campo tra– «Fan***o, possesso lungo, accidenti! C***o possesso lungo!».– «Vacci piano, Geri, smettila di urlare adesso».– «Fan***o Grizzi, hai cagato … sulla p …».– «La con … de tu madre».– «No, di tua madre …, tu. Stiamo soffrendo e siamo stati così per cinque minuti».– «Non urlare».– «La p … ma .., stiamo ...

SkySport : BARCELLONA-PARIS SAINT GERMAIN 1-4 Risultato finale ? ? rig. #Messi (28') ? #Mbappé (32') ? #Mbappé (65') ? #Kean (… - GoalItalia : Mbappé MO-STRUO-SO ?? Il PSG vede i quarti, Barcellona umiliato ?? - GoalItalia : Verratti, Florenzi, Kean: c'è tanta Italia nel PSG che umilia il Barcellona ???? - PalloneBucato : #BarcaPsg : il 'dramma' del #Barcellona è che non sembra avere nemmeno le armi per battere questo #PSG. E' già capi… - esistenzialinte : Buongiorno con una considerazione: oh il Barcellona ha perso parecchio smalto da un po’ di tempo ma la rosa del PSG… -