Barcellona-PSG | Cole in tackle | “Messi disinteressato | se gioca così sarà una scommessa prenderlo”

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Trionfo del Paris Saint-Germain nell'andata degli ottavi di finale di Champions League.Gli uomini di Mauricio Pochettino hanno battuto in rimonta il, ipotecando il passaggio del turno. Dopo il vantaggio su rigore di Lionel, i parigini, trascinati da un sontuoso Mbappé, hanno messo a segno ben quattro reti: il giovane talento francese ha siglato una tripletta, al 70' il colpo di testa vincente di Kean.Una serata da dimenticare per la Pulga, la cui prestazione non è certamente passata inosservata. "Disinteresse è la parola più giusta,sembravadel risultato e della prestazione. Per un extore è difficile criticarlo perché è un genio e il più grande calciatore che ho vistore, ma non sembrava coinvolto emotivamente nel gioco". Lo ha ...

VIDEO: TRIPLETTA DI MBAPPE Non c'è stata gara ine ce lo racconta il video che parla di un 1 - 4. E dire che i blaugrana erano anche passati in vantaggio nel primo tempo che ...Un'altra serata da dimenticare in Champions per il. I blaugrana sono crollati contro ildi Mbappé perdendo 4 - 1 e mettendo più di un piede fuori dalla competizione. Il primo campanello d'allarme dell'emergenza è arrivato al 39' del ...I parigini studiano il colpo Leo. Ma con il francese a scadenza nel 2022 forse è più conveniente blindare la giovane stella ...Un'altra serata da dimenticare in Champions per il Barcellona. I blaugrana sono crollati contro il Psg di Mbappé perdendo 4-1 e mettendo più di un piede fuori dalla competizione.