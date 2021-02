Barcellona-Psg 1-4 | Piqué insulta la madre di Griezmann e il francese replica duramente

Leggi su sportface

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il Paris Saint-Germain ha trionfato al Camp Nou, aggiudicandosi l’andata degli ottavi di finale della Champions League per 1-4, ai danni di unirriconoscibile. Gerard, nervoso per il duro passivo in sfavore dei blaugrana, ha attaccato inaspettatamente Antoine, deludente per l’ennesima occasione stagionale, tutt’altro che incisivo. Il difensore iberico ha inveito contro l’attaccantemediante l’esclamazione colorita “La concha de tu“, ricevendo una pronta risposta del compagno: “Pensa a tua, non permetterti. Non alzare la voce“. Dopo l’acceso confronto verbale, proseguito per diverso tempo, Clément Lenglet ha placato l’incredibile contesa tra i due, significativa per il momento cupo del. SportFace.