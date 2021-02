Barcellona, De Jong ci crede: “Ritorno col Psg? Sarà dura, ma abbiamo già fatto delle rimonte in stagione…” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Sembrava poter essere una bella serata di Champions League per il Barcellona, invece, dopo l'iniziale vantaggio siglato da Messi su rigore conquistato da Frenkie De Jong, i blaugrana sono poi stati travolti per 4-1 dal Paris Saint-Germain. Quattro reti fuori casa che necessiteranno un grosso impegno al Parco dei Principi per la gara di Ritorno. Sebbene il risultato lascia pochi spunti e spiragli di rimonta, proprio il centrocampista olandese del club catalano prova a caricare l'ambiente visti anche alcuni precedenti stagionali.De Jong ci crede: "Possiamo rimontare"caption id="attachment 1095343" align="alignnone" width="519" Barcellona De Jong (getty images)/caption"All'inizio della partita abbiamo giocato abbastanza bene, ma nel secondo tempo il ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Sembrava poter essere una bella serata di Champions League per il, invece, dopo l'iniziale vantaggio siglato da Messi su rigore conquistato da Frenkie De, i blaugrana sono poi stati travolti per 4-1 dal Paris Saint-Germain. Quattro reti fuori casa che necessiteranno un grosso impegno al Parco dei Principi per la gara di. Sebbene il risultato lascia pochi spunti e spiragli di rimonta, proprio il centrocampista olandese del club catalano prova a caricare l'ambiente visti anche alcuni precedenti stagionali.Deci: "Possiamo rimontare"caption id="attachment 1095343" align="alignnone" width="519"De(getty images)/caption"All'inizio della partitagiocato abbastanza bene, ma nel secondo tempo il ...

ItaSportPress : Barcellona, De Jong ci crede: 'Ritorno col Psg? Sarà dura, ma abbiamo già fatto delle rimonte in stagione...' -… - daniele_baraldi : Salve @EnricoTurcato! Ho letto le sue pagelle di Barcellona - PSG su @Eurosport_IT. Come mai ha dato 6 a De Jong ch… - simoprade : Fabio Paratici, grande campione, fai un altro furto in quel di Barcellona e portaci Frenkie De Jong, te ne sarei grato?? - BlackHo42337306 : @Torrenapoli1 Il Barcellona è finito anni fa, queste sono le macerie su cui il PSG ha passeggiato senza Neymar. Squ… - ecambiaghi : @MileTrecarichi Sì, ma la critica non era su De Jong in sè, ma su chi già prevedeva un Barcellona imbattibile -