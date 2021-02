Barbara D’Urso si è fidanzata? L’esperto di gossip ci svela anche il nome (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Barbara D’Urso avrebbe trovato l’amore. A rivelarlo è Roberto Alessi, giornalista esperto di gossip, che ipotizza anche il nome del presunto fidanzato. Secondo il giornalista di gossip Roberto Alessi, che… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 17 febbraio 2021)avrebbe trovato l’amore. A rivelarlo è Roberto Alessi, giornalista esperto di, che ipotizzaildel presunto fidanzato. Secondo il giornalista diRoberto Alessi, che… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it.

