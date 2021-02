Bambino di 5 anni picchiato dal baby sitter, 60 giorni di prognosi: i genitori credevano fosse un amico (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Avevano affidato domenica scorsa il loro bimbo di 5 anni a colui che credevano fosse un amico. E invece quando sono tornati hanno trovato il piccolo con il volto tumefatto e diverse fratture, mentre ... Leggi su leggo (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Avevano affidato domenica scorsa il loro bimbo di 5a colui cheun. E invece quando sono tornati hanno trovato il piccolo con il volto tumefatto e diverse fratture, mentre ...

