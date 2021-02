Avellino sul velluto, sconfitto il Foggia: blindato il secondo posto (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiAvellino – Non c’è storia nel match tra Avellino e Foggia. I padroni di casa rifilano il poker al Foggia. Una vittoria mai in discussione per gli irpini guidati da un super Fella, autore di due reti, insieme a Maniero e De Francesco Primo tempo. All’annuncio delle formazioni il tecnico Piero Braglia cambia a centrocampo e in attacco: fuori Aloi e D’Angelo, dentro De Francesco e Adamo, in attacco Fella con Maniero. Prima dell’inizio della gara, un nutrito numero di tifosi, ha caricato il gruppo biancoverde. Affetto smisurato per i tifosi che purtroppo ormai da un pò di tempo non posso essere presenti allo stadio. La prima azione degna di nota arriva al 10’ del primo tempo. Maniero si presenta tutto solo davanti a Di Stasio ma calcia male e favorisce la respinta del portiere del ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– Non c’è storia nel match tra. I padroni di casa rifilano il poker al. Una vittoria mai in discussione per gli irpini guidati da un super Fella, autore di due reti, insieme a Maniero e De Francesco Primo tempo. All’annuncio delle formazioni il tecnico Piero Braglia cambia a centrocampo e in attacco: fuori Aloi e D’Angelo, dentro De Francesco e Adamo, in attacco Fella con Maniero. Prima dell’inizio della gara, un nutrito numero di tifosi, ha caricato il gruppo biancoverde. Affetto smisurato per i tifosi che purtroppo ormai da un pò di tempo non posso essere presenti allo stadio. La prima azione degna di nota arriva al 10’ del primo tempo. Maniero si presenta tutto solo davanti a Di Stasio ma calcia male e favorisce la respinta del portiere del ...

