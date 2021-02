Avellino-Foggia | le probabili formazioni

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Confermarsi. E’ questo l’obiettivo dell’di Piero Braglia. L’obiettivo passa dalla sfida interna contro ildi Marco Marchionni. I lupi vanno a caccia del nono risultato utile di fila. Nella lista dei convocati non figurano Laezza e Errico. Quest’ultimo vittima di un nuovo infortunio muscolare. Il terzo in stagione. Braglia recupera Illanes che ha scontato il turno di squalificata con la Juve Stabia. Il difensore argentino tornerà titolare al posto di Rocchi autore di una buona prova contro le vespe. Il tecnico toscano confermerà il 3-5-2 ma con un turnover ragionato. In mediana De Francesco partirà titolare con Carriero e Aloi. In avanti spazio al tandem formato da Fella e Bernardotto. Partenza dalla panchina per Maniero autore del gol vittoria nello scorso turno. Il bomber insegue ...

Ultime Notizie dalla rete : Avellino Foggia

. Sono 21 i calciatori convocati dal tecnico dell', Piero Braglia , per la sfida in programma domani, alle 20,30 , al 'Partenio - Lombardi' , contro il, valida per la venticinquesima giornata del girone C di Serie C . Biancoverdi a ...

L'Avellino sfida il Foggia nella 25ª giornata del Girone C di Serie C: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.AVELLINO. Domani sera alle ore 20:30 allo stadio Partenio turno infrasettimanale di Serie C, i padroni di casa dell'Avellino ospitano il Foggia.