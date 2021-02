Auto: mercato europeo in calo del 25,7% rispetto al 2020 (Di mercoledì 17 febbraio 2021) La contrazione interessa tutti i mercati nazionali dell'area tranne Svezia e Norvegia. Il calo del mercato italiano (-14%) è decisamente più contenuto L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 17 febbraio 2021) La contrazione interessa tutti i mercati nazionali dell'area tranne Svezia e Norvegia. Ildelitaliano (-14%) è decisamente più contenuto L'articolo proviene da Firenze Post.

MediasetTgcom24 : Auto, parte in forte calo il mercato in Europa: -25,7% a gennaio #auto - SilvioDonato1 : Secondo @ACEA_eu, parte in forte calo il mercato autovetture in UE+EFTA+UK, -25,7%. Cala (ma di meno) il mercato in… - FirenzePost : Auto: mercato europeo in calo del 25,7% rispetto al 2020 - ferpress : #ANFIA: a gennaio mercato europeo #auto segna -25,7%. Complici calendario e #pandemia - Ferpress - luca79ind : Acea: 2021 parte male per i mercato dell'auto in Europa, -25% a gennaio | WSI -