Australian Open: Medvedev implacabile, Tsitsipas fa l'impresa con Nadal (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Si completa il quadro delle semifinali degli Australian Open. Medvedev si sbarazza facilmente di Rublev, Tsitsipas rimonta Nadal Djokovic, Karatsev, Medvedev e Tsitsipas. Saranno loro quattro a contendersi la vittoria agli Australian Open. Dopo le vittorie del serbo e del russo nella giornata di ieri, oggi si è completato il quadro delle semifinali con le vittorie del greco e del vincitore delle Atp Finals. Medvedev, a questo punto favorito del torneo, si è sbarazzato facilmente del connazionale Rublev, cosi come era successo durante gli ultimi US Open. 7-5 6-3 6-2 il risultato a favore di Medvedev, che grazie a questa vittoria sale al numero 4 del ranking scavalcando Thiem.

