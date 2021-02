Atletica | a Padova piazza d’onore e qualificazione ai Campionati Italiani per Giovanni Filippi

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) A distanza di quasi due anni,è tornato a ruggire sugli 800 metri. Al debutto stagionale sul doppio giro, il portacolori dell’US Rogno ha tagliato il traguardo diin secondacogliendo così il pass per iIndoor. Superato soltanto dall’albanese David Nikolli (Caiavano Runners), il 22enne di Darfo Boario Terme ha fermato il cronometro in 1’50”83 migliorando il proprio primato al coperto In terra patavina da sottolineare il podio di Marta Milani (Esercito) che ha chiuso i 400 metri femminili in terza posizione davanti alla compagna di allenamenti Federica Putti (Bergamo 1959), distante soli tre decimi dal record personale. Nei lanci nuovo successo per Segond Emmanuel Musumary che ha dominato il recupero della ...

Ultime Notizie dalla rete : Atletica Padova

SERGIO RIZZO - Il Palaindoor di Ancona desolatamente vuoto, una delle due strutture in Italia interamente dedicata all', l'altro è, ha fatto da cornice all'edizione 2021 dei Campionati Italiani Indoor riservati alla categoria Allievi. È stato il primo confronto tra i nati nel 2004 e 2005 che prevede ...Come accade per altri sport anche la stagione invernale indoor dell'leggera risente, sia ... Per questo i risultati ottenuti ae Ancona hanno un valore ancora maggiore, dato l'impegno ...Gran miglioramento del pesista Zane Weir. Il lanciatore italo-sudafricano è arrivato oggi fino alla misura di 21,11 sulla pedana all’aperto di Potchefstroom, nel suo paese d’origine. In netta crescita ...ROVIGO - Ultimi scorci di stagione invernale per la Discobolo Atletica Rovigo, alle prese sempre con le prescrizioni anti covid. Iniziamo dalla indoor di Padova di sabato 13 dove la junior Bianca Cava ...