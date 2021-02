Atalanta, Toloi è italiano: ora può giocare in Nazionale (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il difensore dell’Atalanta Rafael Toloi ha ricevuto l’okay per la cittadinanza italiana. Ora può essere convocato in Nazionale Come riferito da Gazzetta dello Sport, il difensore dell’Atalanta Rafael Toloi ha ricevuto l’okay per la cittadinanza italiana da parte della FIFA. La richiesta era stata inoltrata dalla FIGC. In conseguenza a questa notizia, ora Toloi potrà essere convocato dal Commissario Tecnico della Nazionale Roberto Mancini per i prossimi impegni dell’Italia. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il difensore dell’Rafaelha ricevuto l’okay per la cittadinanza italiana. Ora può essere convocato inCome riferito da Gazzetta dello Sport, il difensore dell’Rafaelha ricevuto l’okay per la cittadinanza italiana da parte della FIFA. La richiesta era stata inoltrata dalla FIGC. In conseguenza a questa notizia, orapotrà essere convocato dal Commissario Tecnico dellaRoberto Mancini per i prossimi impegni dell’Italia. Leggi su Calcionews24.com

