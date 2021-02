Atalanta, Hateboer vola in Olanda: rischia di chiudere qui la stagione (Di mercoledì 17 febbraio 2021) L’infortunio di Hans Hateboer potrebbe complicare i piani dell’Atalanta: l’esterno è volato in Olanda dal suo dottore di fiducia. Ecco le ultime Le condizioni di Hans Hateboer tengono con il fiato sospeso Gian Piero Gasperini, Frank De Boer e tutti i tifosi olandesi e dell’Atalanta. Secondo quanto riportato da TMW il laterale sarebbe volato in Olanda per farsi assistere dal suo dottore di fiducia. La frattura da stress è molto più grave del previsto e le opzioni sembrano essere due: aspettare la naturale ricomposizione ossea (con tempi lunghi) o operarsi e rischiare di finire la stagione e magare anche di perdere gli Europei. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 17 febbraio 2021) L’infortunio di Hanspotrebbe complicare i piani dell’: l’esterno èto indal suo dottore di fiducia. Ecco le ultime Le condizioni di Hanstengono con il fiato sospeso Gian Piero Gasperini, Frank De Boer e tutti i tifosi olandesi e dell’. Secondo quanto riportato da TMW il laterale sarebbeto inper farsi assistere dal suo dottore di fiducia. La frattura da stress è molto più grave del previsto e le opzioni sembrano essere due: aspettare la naturale ricomposizione ossea (con tempi lunghi) o operarsi ere di finire lae magare anche di perdere gli Europei. Leggi su Calcionews24.com

