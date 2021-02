Atalanta, che tegola per Hateboer: stagione a rischio (Di mercoledì 17 febbraio 2021) L'Atalanta rischia di perdere Hans Hateboer per un lungo periodo. La stagione del difensore sarebbe a rischio. I recenti problemi fisici dell'esterno olandese starebbero portando il calciatore ad optare per l'intervento chirurgico. Sulle sue condizioni, a seguito del guaio al metatarso, regna ancora grande incertezza anche se un segnale sembra essere arrivato.Hateboer si opera?caption id="attachment 1029891" align="alignnone" width="594" Hateboer (Getty Images)/captionDopo il comunicato della Dea in merito all'ultimo allenamento della squadra dove si fa riferimento al giocatore "fermo ai box", sembra che qualcosa si sia mossa. Hateboer sarebbe partito per l'Olanda per un consulto medico che prevede un dialogo con ben tre differenti gruppi specializzati.Gli scenari ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 17 febbraio 2021) L'rischia di perdere Hansper un lungo periodo. Ladel difensore sarebbe a. I recenti problemi fisici dell'esterno olandese starebbero portando il calciatore ad optare per l'intervento chirurgico. Sulle sue condizioni, a seguito del guaio al metatarso, regna ancora grande incertezza anche se un segnale sembra essere arrivato.si opera?caption id="attachment 1029891" align="alignnone" width="594"(Getty Images)/captionDopo il comunicato della Dea in merito all'ultimo allenamento della squadra dove si fa riferimento al giocatore "fermo ai box", sembra che qualcosa si sia mossa.sarebbe partito per l'Olanda per un consulto medico che prevede un dialogo con ben tre differenti gruppi specializzati.Gli scenari ...

