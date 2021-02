Assistenti di lingua italiana all’estero, proroga domande al 1° marzo (Di mercoledì 17 febbraio 2021) È stata prorogata a lunedì 1 marzo la scadenza della selezione per diventare assistente di lingua italiana all’estero. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 17 febbraio 2021) È statata a lunedì 1la scadenza della selezione per diventare assistente di. L'articolo .

