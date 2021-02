Assemblea Lega Serie A, non c’è il quorum: rinviata la votazione sui diritti TV (Di mercoledì 17 febbraio 2021) rinviata l’Assemblea di Lega sui diritti TV per mancanza di quorum Altra giornata no per i l’assegnazione dei diritti TV della Serie A. L’Assemblea di Lega convocata per la data odierna, infatti, non si terrà per il mancato raggiungimento del quorum necessario. A disertare l’Assemblea sono state nove società di Seri A: Benevento, Bologna, Crotone, Genoa, Roma, Sampdoria, Sassuolo, Spezia e Torino. Possibile che già nelle prossime ore venga convocata una nuova Assemblea. L'articolo proviene da intermagazine. Leggi su intermagazine (Di mercoledì 17 febbraio 2021)l’disuiTV per mancanza diAltra giornata no per i l’assegnazione deiTV dellaA. L’diconvocata per la data odierna, infatti, non si terrà per il mancato raggiungimento delnecessario. A disertare l’sono state nove società di Seri A: Benevento, Bologna, Crotone, Genoa, Roma, Sampdoria, Sassuolo, Spezia e Torino. Possibile che già nelle prossime ore venga convocata una nuova. L'articolo proviene da intermagazine.

capuanogio : ?? 9 club su 20 non si presentano e salta l'assemblea #SerieA per l'assegnazione dei #dirittitv. ?? Il Tribunale di… - ma_liguori : RT @pianetagenoa: Saltata l'assemblea di Lega serie A: assenti nove club, tra cui il Genoa - - CalcioPillole : #Dirittitv, saltata l’assemblea di Lega. Nove club non hanno partecipato. Nove club sono risultati assenti, pertan… - MarcoSimoni4 : RT @capuanogio: ?? 9 club su 20 non si presentano e salta l'assemblea #SerieA per l'assegnazione dei #dirittitv. ?? Il Tribunale di Milano… - cmercatoweb : ?? Problemi ancora per quanto riguarda i #dirittitv: salta l'assemblea della #Lega -