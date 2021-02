Assemblea di Lega Serie A saltata: assenti nove società (Di mercoledì 17 febbraio 2021) L’Assemblea di Lega Serie A, in programma oggi, salta ufficialmente per l’assenza di nove società: in ballo la questione relativa ai diritti tv Non si è costituita l’Assemblea di Lega Serie A prevista per oggi per discutere anche della questione relativa ai diritti tv. Come riportato da Calcio e Finanza, sono nove i club che non si sono presentati: Benevento, Bologna, Crotone, Genoa, Roma, Sampdoria, Sassuolo, Spezia e Torino. Sotto attenzione anche la posizione di Sky, Il 12 febbraio il tribunale di Milano ha ordinato l’esecuzione del decreto ingiuntivo contro l’emittente per il versamento dell’ultima rata della scorsa stagione dei diritti tv: 130 milioni. L’ordinanza è stata depositata stamattina. Leggi su ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 17 febbraio 2021) L’diA, in programma oggi, salta ufficialmente per l’assenza di: in ballo la questione relativa ai diritti tv Non si è costituita l’diA prevista per oggi per discutere anche della questione relativa ai diritti tv. Come riportato da Calcio e Finanza, sonoi club che non si sono presentati: Benevento, Bologna, Crotone, Genoa, Roma, Sampdoria, Sassuolo, Spezia e Torino. Sotto attenzione anche la posizione di Sky, Il 12 febbraio il tribunale di Milano ha ordinato l’esecuzione del decreto ingiuntivo contro l’emittente per il versamento dell’ultima rata della scorsa stagione dei diritti tv: 130 milioni. L’ordinanza è stata depositata stamattina. Leggi su ...

