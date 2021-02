Ascolti tv martedì 16 febbraio | Per sempre la mia ragazza | Le Iene | DiMartedì

(Di mercoledì 17 febbraio 2021)tv162021: auditel e share dei programmi ieriTV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera,162021? Su Rai 1 è andato in onda il film Perla mia. Su Canale 5 la partita di Champions League Barcellona-PSG. Su Rai 2 La caserma. Su Italia 1 LeShow. Su Rai 3 Cartabianca. Su Rete 4 Fuori dal Coro. Su La7 Di. Ma chi ha totalizzato i maggioritv162021? Di seguito tutti i dati.tv 162021, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera Notizia in aggiornamento Access prime time I dati ...

alesba22 : RT @Fede4Cesc: Ieri sera il film su Canale 5 ha avuto gli ascolti quasi uguali di #DayDreamer al martedì sera.. ora cara @QuiMediaset_it pe… - MiriEchelon : RT @Fede4Cesc: Ieri sera il film su Canale 5 ha avuto gli ascolti quasi uguali di #DayDreamer al martedì sera.. ora cara @QuiMediaset_it pe… - Fede4Cesc : Ieri sera il film su Canale 5 ha avuto gli ascolti quasi uguali di #DayDreamer al martedì sera.. ora cara… - L_CdM : RT @EndemolShineIT: Ottimi ascolti per @STEPrai! Il comedy show con @ste_demartino ieri ha conquistato oltre 2 milioni di spettatori (2.091… - AngelaMenditti : RT @EndemolShineIT: Ottimi ascolti per @STEPrai! Il comedy show con @ste_demartino ieri ha conquistato oltre 2 milioni di spettatori (2.091… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti martedì

Corriere di Taranto

Per ciò che riguarda glide La Caserma, i dati non sono così positivi come quelli di De ... Per quanto riguarda Stasera tutto è possibile, il programma è rinviato a23 febbraio. '...Non c'è da spaventarsi nonostante le voci che circolano sul calo di. Effettivamente i dati ...Stefano De Martino su Rai 2? Salvo nuovi cambiamenti lo rivedremo su Rai 2 a partire da23 ...