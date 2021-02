Ascoli Satriano | brucia isola ecologica | individuato autore del rogo

LaGazzettaWeb : Ascoli Satriano (Fg), brucia isola ecologica: individuato autore del rogo - 5rsMegafono : ?????????????? ???????????? #AscoliSatriano Saranno ripulite dalle erbacce e dai rifiuti, la loro storia?? #montidauni - 5rsMegafono : ?????????? ???? ???????????????? #AscoliSatriano Il Partito Democratico non sosterrà la candidatura dell'ex sindaco, si apre una f… - Fanpuglia72 : 'La mia indipendenza, che è la mia forza, implica la solitudine, che è la mia debolezza.' (P. P. Pasolini) . -ASCOL… -

Un incendio di natura dolosa è divampato ieri sera all'isola ecologica comunale che si trova in località Selva di San Giacomo alla periferia di, nel Foggiano. 'L'autore - fa sapere il sindaco Vincenzo Sarcone - tramite le telecamere della video sorveglianza è stato già individuato. Si tratta di un uomo di circa 60 anni che ...Luigi Renna, vescovo di Cerignola -, nel messaggio per la Quaresima. Nel rievocare alcune pagine della sua più recente lettera pastorale 'La via della speranza. Per non ricominciare ...Un incendio di natura dolosa è divampato ieri sera all’isola ecologica comunale che si trova in località Selva di San Giacomo alla periferia di Ascoli Satriano, nel Foggiano. «L'autore - fa sapere il ...Lo rende noto Sarcone sui social: "Vile attentato alle istituzioni locali, è stato appiccato l’ennesimo incendio" ...