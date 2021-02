Arsenal, Arteta: «Col Benfica a Roma? Insolito» (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Mikel Arteta, allenatore dell’Arsenal, ha commentato la decisione della UEFA di far disputare a Roma e Atene il match contro il Benfica Mikel Arteta, allenatore dell’Arsenal, ha commentato la decisione della UEFA di far disputare a Roma e Atene il match di Europa League contro il Benfica. «È Insolito, ma per quanto possiamo dobbiamo cercare di mantenere l’integrità della competizione». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Mikel, allenatore dell’, ha commentato la decisione della UEFA di far disputare ae Atene il match contro ilMikel, allenatore dell’, ha commentato la decisione della UEFA di far disputare ae Atene il match di Europa League contro il. «È, ma per quanto possiamo dobbiamo cercare di mantenere l’integrità della competizione». Leggi su Calcionews24.com

ClockEndItalia : LAST PLUG: A Star is Born | - RaffaeleDeSa : @wess14jay Dillo all'@Arsenal non a me, io avrei preso Tuchel 24h dopo l'esonero di Arteta - RaffaeleDeSa : Chiaramente il West Ham fa parte di quella schiera di squadre con una rosa superiore all'Arsenal. Ottimo lavoro di Arteta ?? - ClockEndItalia : ICYMI: A Star is Born | - ClockEndItalia : NEW: A Star is Born | -