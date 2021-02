Apple, aggiornamento iOS 14.5: tra le nuove emoticon anche quella del vaccino (Di mercoledì 17 febbraio 2021) In queste ore Apple ha rilasciato agli sviluppatori la seconda Beta di iOS e iPadOS 14.5. Previste nuove Emoji tra cui quella del vaccino L’ultimo aggiornamento beta di iOS 14.5 per gli iPhone di Apple è da poche ore disponibile per gli sviluppatori e tra le novità che spiccano vi sono le oltre 200 emoticon. Emojipedia, dizionario di emoji online, ha pubblicato le ultime variazioni delle emoji che dovrebbero essere lanciate con l’aggiornamento entro questa primavera. In totale, troviamo 217 nuove emoji o aggiornamenti delle emoji esistenti, molte delle quali erano state svelate già alcuni mesi fa. Le nuove faccine includono le illustrazioni “Faccia che espira”, “Faccia con occhi a spirale” e “Faccia tra le ... Leggi su zon (Di mercoledì 17 febbraio 2021) In queste oreha rilasciato agli sviluppatori la seconda Beta di iOS e iPadOS 14.5. PrevisteEmoji tra cuidelL’ultimobeta di iOS 14.5 per gli iPhone diè da poche ore disponibile per gli sviluppatori e tra le novità che spiccano vi sono le oltre 200. Emojipedia, dizionario di emoji online, ha pubblicato le ultime variazioni delle emoji che dovrebbero essere lanciate con l’entro questa primavera. In totale, troviamo 217emoji o aggiornamenti delle emoji esistenti, molte delle quali erano state svelate già alcuni mesi fa. Lefaccine includono le illustrazioni “Faccia che espira”, “Faccia con occhi a spirale” e “Faccia tra le ...

