Appalto per mascherine cinesi, la Finanza sequestra conti, quote e beni per 70 milioni agli indagati (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Arriva un prima svolta giudiziaria nell'indagine dei pm di Roma sull'sull'affidamento complessivo di 1,25 miliardi fatto dal commissario per l'emergenza Domenico Arcuri a tre consorzi cinesi per l'acquisto di 800 milioni di mascherine avvenuto attraverso l'intermediazione di alcune imprese italiane. La Guardia di Finanza sta eseguendo un decreto di sequestro preventivo per 70 milioni. Gli uomini delle Fiamme Gialle di Roma e Milano hanno l'ordine di sequestrare conti correnti, quote societarie, beni e immobili di lusso. Le accuse ipotizzate dalla procura sono, a vario titolo, ricettazione, riciclaggio, traffico di influenze illecite in concorso e aggravato dal reato transnazionale, illeciti amministrativi in materia di responsabilità ...

