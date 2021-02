“Antonella Elia rischia di rovinarsi la carriera”: cosa sta succedendo al GF Vip (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Si respira tensione nell’aria del GF Vip: “Antonella Elia rischia di rovinarsi la carriera”, a tuonare contro l’opinionista è proprio lei, cosa sta succedendo? cosa sta succedendo al GF Vip: “Antonella Elia rischia di rovinarsi la carriera” (fonte Instagram)Sono ormai cinque mesi che il GF Vip ci tiene compagnia. Cinque mesi in cui il pubblico si è affezionato ai concorrenti, che siano ancora dentro o si trovino fuori dalla casa, al conduttore e anche agli opinionisti. Antonella Elia è uno dei volti di spicco di questo GF e non si è mai risparmiata quando si è trattato di dire la sua o prendere posizione: ... Leggi su altranotizia (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Si respira tensione nell’aria del GF Vip: “dila”, a tuonare contro l’opinionista è proprio lei,stastaal GF Vip: “dila” (fonte Instagram)Sono ormai cinque mesi che il GF Vip ci tiene compagnia. Cinque mesi in cui il pubblico si è affezionato ai concorrenti, che siano ancora dentro o si trovino fuori dalla casa, al conduttore e anche agli opinionisti.è uno dei volti di spicco di questo GF e non si è mai risparmiata quando si è trattato di dire la sua o prendere posizione: ...

vit_ros : RT @cuoruis: Antonella Elia: “Dai Elisabetta, sei andata nel cucurio a fare gli gnocchi, non sei andata a pulire nei grandi magazzini” ??… - vit_ros : RT @occhiciliegia: ‘HAI UN TIC?’ ANTONELLA ELIA IO TI VENERO #GFVIP - Ice_Phoen1x : @guenda_ggoria @blazedrops_ Antonella Elia once said: 'Eliminando Guenda, voi eliminate un essere umano veramente d… - Antonel57967586 : @cullaminaufrago Scusa una domanda cosa ne pensi di Antonella Elia? - Antonel57967586 : @arianna63429643 Scusa una domanda cosa ne pensi di Antonella Elia? -