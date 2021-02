Antitrust | nuova multa da 7 milioni di euro per Facebook

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) (Teleborsa) – L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato hato per complessivi 7diIreland Ltd. e la sua controllanteInc., per non aver attuato quanto prescritto nel provvedimento emesso nei loro confronti nel novembre 2018, cioè quella di rimuovere la pratica scorretta sull’utilizzo dei dati degli utenti. Inoltre non è stata pubblicata la dichiarazione rettificativa richiesta dall’Autorità. “Si tratta di informazioni di cui il consumatore necessita per decidere se aderire al servizio, alla luce del valore economico assunto perdai dati ceduti dall’utente, che costituiscono il corrispettivo stesso per l’utilizzo del servizio”, ha precisato l’AGCM in una nota. L’italiano aveva infatti accertato che ...

Ultime Notizie dalla rete : Antitrust nuova

Nel 2018, oltre a sanzionare Facebook per 5 milioni di euro, l'aveva quindi vietato l'ulteriore diffusione della pratica ingannevole e disposto la pubblicazione di una dichiarazione ...