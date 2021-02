Anticipazioni americane Beautiful | Ridge confessa una terribile verità a Carter

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Guai all’orizzonte per il poveronelle puntatedi, in quantoè deciso ha raccontare al fidato amico, quello che sta accadendo alle sue spalle. L’uomo infatti sta per convolare a nozze con Zoe e il Forrester vuole dirgli la, prima che i due dicano il fatidico sì! La giovane infatti nasconde un segreto al fidanzato che potrebbe far saltare le nozze. Di cosa si tratta? Nel frattempo dai video in streaming sui siti americani, si torna a parlare del test di paternità che sta lacerando il rapporto tra Hope e Liam e mettendo in crisi quello di Steffy con Finn.non immagina poi che sua figlia sta nuovamente vivendo l’incubo che ha vissuto per la piccola Kelly. Quale sarà la sua reazione quando verrà a saperlo?...