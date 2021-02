Anticipare le mutazioni | il piano di Bruxelles

(Di giovedì 18 febbraio 2021) La Commissione Ue contrattacca sui vaccini e sulla strategia sanitaria, in risposta alle critiche crescenti che provengono dai vari paesi membri a corto di dosi e in preda alla lotta contro le nuove varianti. Mentre due infermiere spagnole sono riuscite a tirare fuori sette dosi dai flaconi Pfizer (all’inizio venduti per 5, poi salite a 6 e fatte pagare di conseguenza), mentre in vari paesi si sta scatenando un nazionalismo vaccinale e si profila una corsa sotterranea a procurarsi iniezioni … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Anticipare mutazioni

La ricerca Lehanno messo in crisi molti degli anticorpi monoclonali sviluppati fino ad ... Bisogna, altrimenti poi c' un prezzo da pagare . Le zone rosse funzionano, per chiaro che ...... resta altissima l'attenzione sulla diffusione della variante inglese e delle altredel ... Bisogna, altrimenti poi c'è un prezzo da pagare". Lo ha ribadito il virologo Andrea ...Star dietro all'epidemia potrebbe presto diventare ancora più complicato. Le nuove varianti del virus, infatti, cominciano a sfuggire ai test. Il ministero della Salute prova a ...L'emergenza Coronavirus continua a non dare tregua non solo in Italia, ma in tutto il pianeta. Come di consueto, la Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ...