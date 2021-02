Antica Kroton: si discute da dieci anni ma nulla di ciò che esisteva anticamente è stato ancora riportato alla luce (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Cento milioni di euro era la somma messa a disposizione per riportare alla luce i resti dell’Antica Kroton. Un evento che avrebbe fatto conoscere al mondo intero l’importante Città esistita fin dai tempi della Magna Graecia. Cento milioni di euro che avrebbero dato lavoro a centinaia di persone per alcuni anni. Tre Amministrazione regionali, due Amministrazioni del comune di Crotone, ad ogni inizio insediamento hanno sempre messo tra i primi punti del loro programma la questione “Antica Kroton”. Decine di convegni e incontri con rappresentanti istituzionali nazionali per illustrare come era l’Antica Kroton e cosa avrebbero ammirato i cittadini dopo averla riportata alla luce. Passano gli ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Cento milioni di euro era la somma messa a disposizione per riportarei resti dell’. Un evento che avrebbe fatto conoscere al mondo intero l’importante Città esistita fin dai tempi della Magna Graecia. Cento milioni di euro che avrebbero dato lavoro a centinaia di persone per alcuni. Tre Amministrazione regionali, due Amministrazioni del comune di Crotone, ad ogni inizio insediamento hanno sempre messo tra i primi punti del loro programma la questione “”. Decine di convegni e incontri con rappresentanti istituzionali nazionali per illustrare come era l’e cosa avrebbero ammirato i cittadini dopo averla riportata. Passano gli ...

