Anche Draghi sbaglia come tutti gli esseri umani! | “2 milioni di ricoverati” | Giorgetti corregge

Alessandro Nunziati Anche Draghi sbaglia come tutti gli esseri umani! Al suo esordio al Senato, il premier Mario Draghi non ha nascosto la grande emozione che lo ha pervaso. Il presidente del Consiglio ha dichiarato durante il discorso: "Nel ringraziare, ancora una volta il presidente della Repubblica per l'onore dell'incarico che mi è stato assegnato, vorrei dirvi che non vi è mai stato, nella mia lunga vita professionale, un momento di emozione così intensa e di responsabilità così ampia". La stessa emozione che ha tradito il premier e gli ha fatto commettere una piccola gaffe, che non è sfuggita a chi lo stava seguendo. "Da quando è esplosa l'epidemia – ha detto Draghi – ci sono stati 92.522 morti, 2.725.106 cittadini colpiti ...

