Amp - Bill Ford investe nei software per la gestione della ricarica (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Bill Ford, presidente dell'omonima azienda automobilistica americana, continua a investire nelle tecnologie per la mobilità del futuro. Fontinalis Partners, azienda di venture capital fondata dal pronipote di Henry Ford, ha infatti partecipato a un nuovo round di finanziamenti della Amp, una startup californiana specializzata nei sistemi informatici per la gestione delle batterie e dei sistemi di ricarica per le auto elettriche. Le attività di Amp. Fontinalis, insieme ad altre società di investimento come 8VC e Ajax Strategies, ha così investito in un'azienda che vanta un ampio portafoglio di brevetti e soluzioni in campo energetico, automobilistico e aerospaziale. La startup è guidata da Anil Paryani, titolare (personalmente) di oltre 30 brevetti su batterie e sistemi di ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 17 febbraio 2021), presidente dell'omonima azienda automobilistica americana, continua a investire nelle tecnologie per la mobilità del futuro. Fontinalis Partners, azienda di venture capital fondata dal pronipote di Henry, ha infatti partecipato a un nuovo round di finanziamentiAmp, una startup californiana specializzata nei sistemi informatici per ladelle batterie e dei sistemi diper le auto elettriche. Le attività di Amp. Fontinalis, insieme ad altre società di investimento come 8VC e Ajax Strategies, ha così investito in un'azienda che vanta un ampio portafoglio di brevetti e soluzioni in campo energetico, automobilistico e aerospaziale. La startup è guidata da Anil Paryani, titolare (personalmente) di oltre 30 brevetti su batterie e sistemi di ...

