Ammaniti | Mamma se ne andò di casa quando ero piccolo Da allora ho dedicato la mia vita ai bambini

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) “Mia madre se nedanegli anni Cinquanta, un’epoca in cui quasi nessuno lasciava il tetto coniugale, specie le donne. Eppure lei ci lasciò, ma non solo: andando via trovò se stessa, cominciò a lavorare, fece carriera. Assieme alla morte prematura di mia sorella, per una meningite fulminante, penso che questo sia stato decisivo nelle mie scelte die lavoro”. A raccontarsi sulle pagine del Corriere della Sera è Massimo, psicoanalista dell’età evolutiva, professore onorario di Psicopatologia dello sviluppo presso la facoltà di Medicina e Psicologia dell’Università di Roma e membro della International Psychoanalytical Association.parla della suaprivata, dell’infanzia e confessa di non ricordare di averne parlato con Niccolò, suo figlio, celebre ...